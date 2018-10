Rencontres francophones – Avec Victor Hountondji et Claude Plocieniak

Notre invité : Victor HOUNTONDJI

Mais aussi notre invité d’honneur !

Française d’Algérie, elle passe ses bacs en pension, à Paris…Ancienne Externe des Hôpitaux de Paris, Attachée de consultation et Assistante d’enseignement à l’hôpital de la Salpêtrière, elle a été Stomatologiste et orthodontiste du Centre de Santé de Corbeil-Essonnes pendant 20 ans.

Elle a fait fonction d’assistante en médecine générale, de 1970 à 1972 dans le service du Dr Lugagne, Médecin des Hôpitaux des Armées, à l’hôpital de Mamao (Papeete, Tahiti), elle a été Membre de la Société Internationale de Recherche sur le Magnésium pendant dix ans…dont le Président était Chef de Service à Cochin.

Actuellement, elle est membre de la Société des Gens de Lettres, membre du Groupement des Écrivains Médecins et des Écrivains Combattants, sociétaire des poètes Français et de l’AIL. (Académie Internationale de Lutèce). Son tempérament artistique certain, l’amène à rejoindre l’Association Charles Trenet avec laquelle elle a collaboré activement jusqu’en décembre 2012.

Elle a reçu de nombreux prix nationaux et internationaux et médailles, pour ces différents ouvrages : Voyages autour du soleil aux Éditions L’Harmattan, Chez Edilivre : A l’horizon du temps, A l’horizon des guerres, A l’horizon du verbe aimer, A l’horizon du rail…en préparation : A l’horizon des jardins enfuis.

Huit poèmes de ces recueils ont été mis en musique par le compositeur Patrice Bernard édités aux Editions. « A cœur joie » Lyon.

Elle vient de recevoir le Prix Julius César -Haute reconnaissance de l’Academia. Internazionale in Arte des Mondo pour le Naufragé de Kabylie, Editions l’Harmattan.

Au niveau professionnel l’ouvrage Les problèmes dentaires est épuisé. Le livre Aimez. ..Gardez vos dents à l’attention des enfants et de leur parents, est en préparation. Aux éditions Vérone, le livre « Allo Alger Ici la Résistance » (réédition) est prêt à sortir.

Site internet.