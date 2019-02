Rencontres francophones – Boubacar Hama et la légende du roi-sorcier – La poésie, la francophonie et la culture au Niger

Invité d’honneur : Boubacar Hama.

Acteur et promoteur culturel nigérien, Boubacar HAMA est Ecrivain, poète, nouvelliste et romancier.

Il présente son 4ème recueil « La légende du roi-sorcier » où plusieurs thématiques sont traitées : la société, la politique, le mysticisme, l’éducation, le mariage forcé, le sexisme.

Les titres sont : Mon voyage à Paris, entre frayeur et émerveillement, La Reine, Un drôle de procès, La légende du roi-sorcier, et L’Escroc. Il aborde aussi ses activités culturelles internationales en Afrique et en Europe et ses liens avec la francophonie.

Né à Arlit au Niger, Boubé Hama est un des acteurs culturels les plus adulés de son pays. Poète, nouvelliste et romancier, il est l’auteur de quatre ouvrages : “Ah ! L’Afrique”, un recueil de poèmes, “Le Bac”, un guide pour les bacheliers, “Afrique, pleure…”, un recueil de poèmes, tous publiés chez Édilivre à Paris et “La légende du roi-sorcier”, nouvelles paru aux Éditions Ifrikiya au Cameroun.

Dynamique, il est président de l’Association Poétique et Littéraire du Niger (APOL-Niger), délégué de l’Association Rencontres Européennes-Europoésie (REE) au Niger et membre de plusieurs associations en France, en Côte d’Ivoire, au Togo, au Bénin et au Niger. Boubé Hama a été plusieurs fois primé dans le domaine littéraire et culturel en Afrique et en Europe.

Invité : Victor Hountondji

Né le 22 septembre 1953, à Sakété en République du Bénin, professeur de langue et de littérature française à l’université de Calabar en République Fédérale du Nigéria en 1979 et 1980, il a aussi enseigné au Bénin et au Gabon.

Écrivain et poète, il est membre d’une vingtaine d’associations culturelles et professionnelles, en Afrique, en Asie, en Europe, aux Etats-Unis, au Canada et en Océanie, dont l’association Rencontres Européennes-Europoésie.

Il dirige actuellement la société Paroles Eclatées, une EURL de traductions-conseils et services-édition dont le siège social se trouve à Sarcelles.