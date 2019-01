Rencontres francophones – Grand concours littéraire « Je cours, tu donnes, ils vivent »

Cette semaine nous vous proposons un grand concours littéraire !

Le thème : « Je cours, tu donnes, ils vivent » sur le sujet du Don d’organes. On va vous raconter avec Fabien la grande aventure du don d’organes et comment vous pouvez, en étant simplement créatif, faire progresser la cause !

Ce n’est pas tout: l’aventure et la poésie sont au coin de la rue. Franck et Aymeric en témoignent à Montmorency.

En parallèle du concours ils lancent le challenge du cœur couru !

En conclusion: à vos baskets et à vos plumes!