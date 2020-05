Rencontres francophones – La poesie, la francophonie et la culture

Radio Enghien idFM 98.0, La radio du bien-être.

L’Onde Poétique : Coordinateur Aymeric de L’HERMUZIERE

Emission : Rencontres Francophones

Jeudi 13 février 2020 – 21h-22h

Invitée : Eve PAQUIER DE LA LIOVE

Animateur – technicien : Joël CONTE

Co-animateurs : Elisa F.AR (Florence TAILLASSON) – Victor HOUNTONDJI

La poésie, la francophonie et la culture en France et dans le monde entier avec le mouvement artistique Les Éclatants.

Eve PAQUIER DE LA LIOVE

Résumé :

Présidente du Mouvement Artistique Les Eclatants depuis 1980, elle présentera les textes faits par les scolaires, ados, adultes pour les concours internationaux qu’elle organise. Elle est partenaire avec le Ministère de la Culture pour la semaine de la langue française, et « Dis-moi dix mots ».

Elle travaille sur le thème de la Francophonie en classes et pendant les Cafés Littéraires un peu partout en France et à la Bibliothèque de Gisors dans l’Eure.

Elle s’exprimera aussi autour de ses poèmes dont plusieurs ont été primés, et de ses romans dont celui qu’elle est en train d’écrire.

C’est 42 années d’activités culturelles qu’elle peut présenter.

Artiste peintre diplômée, elle a créé son propre mouvement artistique « Les Eclatants » en 1980, qui est en relation avec des délégués en France et à l’étranger. Elle est journaliste scientifique depuis 1989, poétesse et écrivain.

Elle est Académicienne des arts en 2013 nommée par l’Académia Internazionale y Del verbano Gréci Marino en Italie, Sociétaire des Amis des Arts de Colombes (92) depuis 1980, et Sociétaire des Artistes indépendants depuis 1988. Elle a obtenu en 1980 la Médaille de la ville d’Istanbul au festival de Gülhane en Turquie, et la Toile d’Or de la ville de Paris au Grand-Palais en 2013.

Elle a participé à des expositions collectives : au Salon d’Ivry-le-Temple (60) de 2008 à 2019, au Salon des Amis des Arts de Colombes (92) de 1980 à 2013, au Salon des Indépendants au Grand-palais de Paris de 1984 à 1993 puis en 2013 avec Art en Capital, au Salon d’Automne au Grand-Palais de Paris en 1988, au Salon d’Automne de l’Isle-Adam (95) de 1984 à 1998, au Salon du Secours Populaire à Gennevilliers (92) de 1990 à 1996, et dans de nombreux autres lieux.

Elle a aussi exposé à titre individuel, en tant qu’Invitée d’Honneur au Festival de Gülhan à Istanbul en Turquie en 1989, et de nombreux autres galeries et espaces culturels.

En tant que choriste, elle a été soliste avec un chœur au Conservatoire de marines (95) pendant plusieurs années et jusqu’en 2017.

Dans le domaine de la littérature, elle a organisé des cafés littéraires à Paris et à Gisors de 1990 à 2019. Ses poèmes ont été édités par l’Édition du Bout de la Rue en 2000, et en 2015, 2016 et 2017 grâce à l’association Rencontres Européennes-Europoésie.