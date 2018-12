Rencontres Francophones – Les Tirailleurs Africains et Léopold Sédar Senghor

L’Onde Poétique – Rencontres Francophones

Animateur – technicien : Joël Conte

Invités : Marie-Thérèse Altermath et Victor Hountondji

Les 24 et 25 novembre 2018, lors de la semaine consacrée à l’hommage aux Tirailleurs Africains, une conférence a été organisée au Sénat à Paris le samedi, et la cérémonie de ravviage de la Flamme du Soldat inconnu a eu lieu le dimanche.

C’est l’association Chêne et Baobab, présidée par Marie-Thérèse Altermath qui a organisé cette célébration annuelle.

Elle œuvre depuis dix ans au devoir de mémoire et à la reconnaissance des soldats qui ont donné leur vie à la France sous la bannière des Tirailleurs Sénégalais. La présidente expliquera l’historique de ce corps d’armée, et pourquoi elle utilise le nom de Tirailleurs Africains.

Avec la présentation de ses activités, elle associera le poète Léopold Sédar Senghor, président du Sénégal, Membre de l’Académie Française, à sa démarche, et à la souffrance des tirailleurs qui ont été présents grandement et héroïquement aux deux guerres mondiales.

Marie-Thérèse Altermath :

Marie-Thérèse Altermath préside l’association Chêne et Baobab (Union Nationale des Tirailleurs Africains, des Troupes Coloniales, des Combattants de Madagascar et d’Outre-Mer) a pour but de sauvegarder la Mémoire des Tirailleurs Africains, Soldats d’Outre-Mer, de Madagascar des Troupes Indigènes et Coloniales morts pour la France lors des guerres de 1914-18 et 1939-45.

Adresse : 65, rue de la Croix 92000 Nanterre France – 33 (0) 6 06 83 53 23 – chenebaobab.france@yahoo.fr – fondationmemoiretirailleurs@gmail.com.

Léopold Sédar Senghor :

Léopold Sédar Senghor, né le 9 octobre 1906 à Joal, au Sénégal et mort le 20 décembre 2001 à Verson, en France, est un poète, écrivain, homme d’État français, puis sénégalais et premier président de la République du Sénégal (1960-1980) et il fut aussi le premier Africain à siéger à l’Académie française. Il a également été ministre en France avant l’indépendance de son pays.

Sa poésie, fondée sur le chant de la parole incantatoire, est construite sur l’espoir de créer une Civilisation de l’Universel, fédérant les traditions par-delà leurs différences. Par ailleurs, il approfondit le concept de négritude, notion introduite par Aimé Césaire qui la définit ainsi :

La négritude est la simple reconnaissance du fait d’être noir, et l’acceptation de ce fait, de notre destin de Noir, de notre histoire et de notre culture.

Victor Hountondji :

Né le 22 septembre 1953, à Sakété en République du Bénin, professeur de langue et de littérature française à l’université de Calabar en République Fédérale du Nigéria en 1979 et 1980, il a aussi enseigné au Bénin et au Gabon.

Écrivain et poète, il est membre d’une vingtaine d’associations culturelles et professionnelles, en Afrique, en Asie, en Europe, aux États-Unis, au Canada et en Océanie, dont l’association Rencontres Européennes-Europoésie. Il dirige actuellement la société Paroles Éclatées, une EURL de traductions-conseils et services-édition dont le siège social se trouve à Sarcelles.