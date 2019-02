Reportage aux Thermalies (2ème partie) Nouveautés

Reportage aux Thermalies (2ème partie) : Focus sur quelques nouveautés 2019 dans le domaine des cures thermales conventionnées, des cures santé et bien-être pour tous, des soins en Spa.

Avec les interviews enregistrés en live au Salon de l’eau et du bien-être au Carrousel du Louvre de : Monique Hilaire, Directrice des Thermes d’Allevard-les-Bains. Nathalie Negro, diététicienne à Brides-les-Bains.

Jean-Jacques Many, Directeur adjoint des Thermes et Spa de Néris-les-Bains. Dr Marie Perez Siscar, Présidente de Côté Thalasso Banyuls-sur-mer, médecin conseil de Côté Thalasso Ile de Ré, et Présidente de France Thalasso.

Nicolas Guichard, assistant de direction Thalasso. Serafim Silva, Directeur Thalasso Nazaré au Portugal.

Présenté par Marie-Françoise Souchet.