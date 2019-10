Requiem de Berlioz ou Grande Messe des Morts

Pour commémorer le 150ème anniversaire de la disparition d’Hector Berlioz, Erato/Warner vient de faire paraître un magnifique album (disque et vidéo) de son Requiem qui porte en sous-titre Grande Messe des Morts.

C’est une bien belle version live à la Cathédrale Saint-Paul de Londres qui de plus a été captée le jour même du 150ème anniversaire de la disparition de Berlioz (8 mars 1869) alors qu’il n’y a pas eu un tel concert dans sa patrie !

Le 8 mars 2019, John Nelson dirigeait le London Philharmonique Choir, le Philharmonia Chorus et le Philharmonia orchestra dans la magnifique et spacieuse Cathédrale Saint-Paul de Londres où l’on avait pu disposer convenablement les 400 musiciens et chanteurs devant un public venu en nombre.

Pour interpréter cette oeuvre, avait été choisi un espace digne de sa majesté. Nous avons tous eu le sentiments de faire partie de quelque chose de plus grand que nous. Cela a été un moment unique, déclare John Nelson.

Ce Requiem est un stupéfiant chef d’oeuvre incomparable qui nous procure la très forte impression d’assister au jugement dernier qui a hanté Berlioz depuis son séjour à la Villa Médicis, analyse Roland de Candé dans son ouvrage, Chefs d’oeuvre de la musique.

De larges extraits du Requiem de Berlioz vous sont proposés en ce jour où on célèbre les défunts et notamment le Sanctus interprété par la magnifique ténor américain, Michaël Spyres.

Présenté par Bernard Ventre.