Retransmission du concert du Temple Protestant d’Enghien-les-Bains

Dimanche 29 janvier, IDFM Radio Enghien était présent au Temple Protestant d’Enghien-les-Bains pour enregistrer le quatuor avec piano et cordes en sol mineur op.45 de Gabriel Fauré interprété par la violoniste Aurélie Branger, l’altiste Clémence Dupuy-Kovacshazy, la violoncelliste Ursula Ritcher et le pianiste Mahery Andrinaivoravelona.

Quelques pièces de Fauré s’y ajoutaient en 1ère partie avec en prime pour piano seul, Ondine extrait de Gaspard de la nuit de Ravel.

Les quatre musiciens ont respecté ce que le compositeur a voulu traduire quant à l’interprétation du quatuor : un Allegro molto moderato puissant, éclatant, tumultueux, un Scherzo mystérieux qui déroule un thème en gammes d’une rapidité fulgurante, un Adagio non troppo, expressif et poétique et un Allegro molto agité, contrasté, fougueux, une véritable jubilation finale.

Mardi 7 mars, Ballade musicale retransmet en différé des extraits de ce concert du Temple d’Enghien-les-Bains qui possède une acoustique extraordinaire et qui dans l’année vous propose d’entendre un programme de grande qualité, notamment dimanche 26 février à 17h avec Jean-Louis Charbonnier, Paul Rousseau, basse de viole, Mauricio Buraglia, théorbe et Pierre Trocellier au clavecin qui interprètent Marin Marais.

Présenté par Bernard Ventre.