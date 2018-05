Retransmission en différé du Festival Ballades Musicales 2018

Rappelons que pour son 35ème anniversaire idFM radio Enghien présentait la 2ème édition du Festival Ballade musicale les 6, 7 et 8 avril 2018 à l’Eglise Saint-Joseph d’Enghien-les-Bains, sous la direction artistique de Tristan Pfaff, pianiste-concertiste de renommée internationale.

Les 14 et 15 mai dernier, a été diffusé le concert d’inauguration du 6 avril avec les commentaires de Nicolas Ledermann, avocat et chef de l’Orchestre du Palais. L’enregistrement avait été réalisé par Francky Vrecord, responsable technique de idFM Radio Enghien.

Bernard Ventre ayant assuré l’enregistrement des 7 et 8 avril vous convie à la diffusion des plus beaux passages avec le pianiste Vittorio Forte qui avait établi un programme autour de Chopin et et le contre-ténor Sébastien Fournier, au piano Tristan Pfaff pour un récital. Furent interprétées des oeuvres du Vivaldi, Purcell, Schubert/Liszt, Haendel, Mozart/ Liszt et Mozart.

Présenté par Bernard Ventre.