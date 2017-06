Rétrospective du festival Ballades Musicales

Tristan Pfaff, pianiste-concertiste connaît un succès grandissant auprès du public. Il est un invité régulier des scènes les plus emblématiques. Son jeu est unique, d’une grande virtuosité. Tristan Pfaff est aussi un présentateur de l’émission Ballade Musicale sur IDFM Radio Enghien et c’est à ce titre qu’il a voulu réunir des artistes prestigieux lors du 1er Festival de musique classique, Ballades Musicales, organisé par IDFM les 7, 8 et 9 avril 2017 à l’Eglise Saint-Joseph d’Enghien-les-Bains.

Directeur artistique, Tristan Pfaff a dressé pour ce Festival un programme étincelant en faisant appel :

Le vendredi 7 avril aux Chœurs de Paris : Lacryma Voce avec à l’orgue Nicolas Jortie et dirigés par Matthieu Stefanelli.

Samedi 8 avril, ce fût une soirée lyrique avec la soprano Juliette de Massy, le baryton Laurent Arcaro, au piano Tristan Pfaff.

Dimanche 9 avril, des oeuvres jouées à 4 mains avec Nima Sarkechil et Tristan Pfaff et un récital du pianiste Nima Sarkechik.

IDFM Radio Enghien vous propose une rétrospective de ce festival dont l’idée originale et l’organisation reviennent à cette radio pour la 1ère fois en France. Au programme de l’émission Ballade musicale des extraits du Requiem de Duruflé, des airs de Mozart, Donizetti, Messager, Offenbach, et du piano avec Mozart, Grieg, Offenbach et Brahms.

Présenté par Bernard Ventre et Tristan Pfaff.