Retrouver la santé par une alimentation vivante et crue

Pionnière de l’aromathérapie et du bien-être, Nelly Grosjean parcourt le monde et se fait l’ambassadrice de Cures Zen Détox Aromatic dont elle a le secret depuis plus de 40 ans.

Auteure d’une vingtaine de livres sur la santé, conférencière, animatrice d’ateliers et de séminaires, elle vous apportera ses conseils, recettes et méthodes efficaces pour retrouver santé, énergie et enthousiasme au naturel. Passionnée du 100% bio, elle cultive, distille, formule et prépare des boissons, thés aromatiques et hydrosols au cœur de la Provence.

Loin d’être une restriction, l’alimentation gagneur, vivante et crue est un super-plus aussi bien pour les malades que les bien-portants qui veulent le rester, et les aspirants à la vie globale dans l’abondance des bienfaits de la nature.

Fruits, algues, graines et légumes colorés participent au nettoyage et à la régénération cellulaire, les huiles essentielles à la créativité et à la réussite personnelle, explique-t-elle. Jus salvateurs, salades étonnantes, apéritifs-découverte, goûters et desserts aromatiques, boissons revitalisantes…Nelly Grosjean vous présentera une journée-type Detox.

Ses derniers ouvrages : La Cure Zen Détox Aromatic l’alimentation gagneur vivante et crue 40 ans d’expérience Tome 1, et Les recettes rapides et faciles, les huiles essentielles dans la CRUsine Tome 2, aux Editions 5ml.

Plus d’informations sur le site de Nelly Grosjean, sur les Cures Détox en Provence et sur les Cures Détox en Suisse Cures Détox en Suisse.

Présentée par Marie-Françoise Souchet.