Bernadette Klein, médium et peintre inspirée.

Autour de son livre : Révélations et confidences d’une médium.

Bernadette Klein, médium et peintre inspirée a hérité d’un don familial qu’elle a choisi de mettre au service des autres. Elle consacre sa vie au développement et à l’enseignement spirituel, donne des conférences et exerce ses facultés psychiques dans le cadre de séances privées.

Elle est la fondatrice de l’école : “Le chemin vers Soi”. Développement personnel et spirituel. Dès sa plus tendre enfance, elle était consciente de l’existence des esprits et d’un monde parallèle.

Elle pouvait les voir, les entendre, et leur parler.

Née à Strasbourg, Bernadette, durant son enfance se sentait très seule. Ses dons médiumniques ne lui rendaient pas la vie facile. Elle se refusa à reconnaître ses dons jusqu’au suicide de sa mère. Le traumatisme ampli a ses aptitudes médiumniques qu’elle a dû apprendre à maîtriser.

L’auteur nous livre pour la toute première fois, ses expériences avec l’au-delà.

Elle nous dévoile, la rencontre et les connexions avec ses guides, sa complicité avec le monde spirituel, certaines de ses visions, des récits lors de ses communications avec les défunts, ainsi que des témoignages. Vous trouverez grâce à cet ouvrage très complet, bon nombre de réponses à vos questions en ce qui concerne le domaine fascinant des perceptions extra- ordinaires.

Vous prendrez conscience de la subtilité des messages que nous offre la vie et l’importance de la survie de l’âme après notre mort terrestre.