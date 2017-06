Richesse(s) d’été par Gaëlle Piton

La prochaine émission Des fourmis dans les jambes aura lieu le mardi 27 juin en direct à 15h ! Elle s’intitule Richesse(s) d’été. J’y recevrai Christine Coursaget, Vice Présidente du Festival de Confolens (Charente), célèbre festival de Danses et Musiques du Monde qui fête cette année sa 60ème édition.

À ses côtés, Ana Sandrea, thérapeute, coach de vie, chamane et auteure, nous présentera son travail et ses stages à venir notamment consacrés à la guérison des blessures émotionnelles et de la relation à l’argent. Au plaisir de vous retrouver chers auditeurs! »

Présenté par Gaëlle Piton – Journaliste-coach et sophrologue.