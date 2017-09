Rima Nouri – coach – Elegant Alchemy

Tonight I have the pleasure of welcoming life coach Rima Nouri back to the studio for a chat about her latest activities within the realm of her website and Facebook community Elegant Alchemy.

Her motto is ; Alchemy is what we do, Elegant is how we do it, promising clients that the journey to becoming one’s true, beautiful self will be full of surprises. It is a process inspired by Rima’s own experience and personal journey as a foreigner living in Paris, learning that beauty can be found in the most unexpected places and cultivated everyday through small things.

Ce soir, je vous propose une interview en direct avec Rima Nouri, coach et fondatrice d’un concept qui s’appelle « Elegant Alchemy », c’est à dire comment trouver un équilibre et une harmonie en phase avec ses désirs – le vrai soi – et vivre mieux tous les jours avec les touches d’élégance, de beauté et de joie. Rima prend beaucoup d’inspiration de Paris, sa ville adoptive et infuse tous ses conseils avec le petit je ne sais quoi qui caractérise la capitale. Interview en anglais