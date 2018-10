Rimski-Korsakov, un grand compositeur russe

idFM radio Enghien vous propose une Ballade musicale romantique, dédiée à Rimski-Korsakov,(1844-1908) qui composa beaucoup et influença durablement la musique russe. Son oeuvre fait la part belle aux mythes et légendes russes ainsi qu’aux contes orientaux, dont la célèbre Shéhérazade une pièce symphonique haute en couleurs et un opéra (1899) Tsar Saltan, conte de fées qui s’inspire d’une œuvre de Pouchkine.

L’émission se poursuit avec le Capriccio espagnol op.34 une partition qui débute par un roulement de tambour et une fanfare de cors et de trompettes, entrecoupés de passage pour violon, flûte, harpe et clarinette.

Vous aurez envie de découvrir Le Coq d’Or (1906-1907), dernier opéra de Rimski-Korsakov qui une fois encore fait appel à Pouchkine, dont le poème féérique conte l’histoire de Dodon, roi mythique qui se voit offrir par son astrologue un coq d’or en bois.

Présenté par Bernard Ventre.