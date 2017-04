Rites et coutumes dans les contes africains

Nous continuons notre exploration des contes africains en évoquant cette fois quelques rites, coutumes, mythes, légendes. En Afrique, les rites accompagnent toutes les étapes de la vie humaine : la naissance, le passage à l’âge adulte, la mort ; ils imbibent la plupart des activités, des fêtes, etc.

Les rites jouent un rôle important dans les contes, de nombreux contes appartiennent d’ailleurs à la catégorie des contes rituels ou contes initiatiques. A la limite, tous les contes ne pourraient-ils pas être considérés comme des manières de rituel ?

Au fil des mois, nous découvrons l’histoire de Mazie, l’héroïne des contes d’Hélène Buscail, qui nous fait entrer dans l’univers du rêve et de la féerie. Nous entendons ici une lecture à plusieurs voix d’un nouveau conte : Mazie, Mathieu et le bâton de pluie. Des poèmes et des musiques africaines ponctuent l’émission en nous faisant voyager au Mali, au Cap-Vert, en Centrafrique et à Madagascar.

La bibliographie et la webographie étant immenses, nous donnons quelques pistes permettant de se familiariser un peu plus avec cet univers d’une richesse extraordinaire. Issus de la tradition orale, les contes africains ont été transcrits, traduits, illustrés ou adaptés par des auteurs tels que Bernard Dadié, Thierry Dedieu, Birago Diop, Amadou Hampate Bâ, Djibril Tamsir Niane, Anne Jonaz et François Roca, Marie Sellier, Véronique Tadjo, etc.