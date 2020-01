Emmanuel Ballet de Coquereaumont.

Psycho-praticien d’inspiration jungienne, spécialiste renommé de l’enfant intérieur dans la lignée des travaux d’Alice Miller et de John Bradshaw.

Il a créé, avec son épouse Marie-France la méthode et les groupes d’épanouissement personnel Cœur d’enfant en 1990. Ils animent une trentaine de stages par an, dont une formation professionnelle de référence sur l’enfant intérieur.

Ils sont également conférenciers et auteurs d’ouvrages traduits en plusieurs langues. Ils interviennent régulièrement auprès de nombreux médias nationaux.

Autour de leur livre et CD : Rituels de l’enfant intérieur, un voyage initiatique pour se réinventer.

Votre enfant intérieur est la mémoire de votre vécu enfantin. Il demeure présent en vous quel que soit votre âge. Vivre avec son enfant intérieur, c’est renaître au monde par l’expérience, le ressenti émotionnel et sensitif, l’intuition, le langage symbolique et l’imaginaire.

Les rituels font partie du processus d’intégration de l’enfant en soi. Ces actions métaphoriques et symboliques modifient la perception de soi, de l’autre et du monde.

Grâce à cet ouvrage et son CD de pratiques, sur une musique originale composée par Fabrice Tonnellier, vivez un véritable voyage initiatique à la rencontre de vous-même et de vos merveilleux enfants intérieurs, depuis votre être intra-utérin jusqu’à votre adolescent intérieur.

Les rituels délivrent dans le quotidien leur parfum de profondeur et de légèreté. Découvrez que votre histoire est plus lumineuse que vous ne l’imaginez.