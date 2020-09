C’est avec une multitude de CDs et de 33 tours que Roberto et Christophe animeront, mercredi 2 septembre, entre 11h et 12h, l’émission IDFM Accordeon.

Au programme, une belle sélection musicale, de belles anecdotes sur l’accordéon et bien sur toujours la bonne humeurs de nos deux complices… A mercredi.