La Roche-Guyon, un village à l’ombre d’un château

La Roche-Guyon, l’un des plus beaux villages de France est le titre d’un magnifique ouvrage publié par les Éditions du Valhermeil avec le concours du Conseil général du Val-d’Oise de l’époque.

Ce livre nous a aidé à réaliser la première émission du 30 janvier dernier qui portait sur la naissance de La Roche-Guyon, de son donjon, son château avec notre invitée Christine Friedel auteur de La Roche-Guyon, Le Château invisible. Madame d’Enville mourut le 31 mai 1797 et ce fût la fin de la première partie.

Entre chien et loup / Le patrimoine, notre histoire, vous propose de découvrir en deuxième partie, le village de 1797 à 1900 si bien raconté dans cet album. On y évoque un pays de peintres et de vignerons, la Roche-Guyon, chef lieu de canton, les éboulements de la falaise, le Cardinal de Rohan, le culte au château, Victor Hugo à la Roche-Guyon, l’hôpital pour enfants, les ateliers de tissage et les filatures, le sabotier, le tourneur sur bois, etc…

Entre chien et loup / Le patrimoine, notre histoire, présenté par Bernard Ventre.