Rock Power Session 24

Pour cette session 24 de Rock Power, une heure de puissance rock en concert.

Autour de Nick Mason, batteur historique de Pink Floyd, A Saucerful Of Secrets revisite le répertoire des années pré-‘The Dark Side Of The Moon’ du Floyd, de 1967 à 1972.

Notamment le premier album ‘The Piper At The Gates Of Dawn’ (1967) et la contribution du guitariste Syd Barrett (1946-2006), prédécesseur de David Gilmour.

Remerciements à Franky Vrécord, Philippe Perot et Didier Verna.

Enjoy !