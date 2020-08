Roland Gori : Et si l’effondrement avait déjà eu lieu…

Roland Gori, Professeur émérite de Psychopathologie clinique à l’Université d’Aix-Marseille, Président d’honneur du Séminaire inter-universitaire européen d’enseignement et de recherche en psychopathologie et psychanalyse (SIUEERPP), Psychanalyste Membre d’Espace analytique.

Il est l’initiateur de l’Appel des appels.

Il a créé et dirigé la revue Cliniques méditerranéennes et occupé des responsabilités collectives et d’expertise importantes, tant auprès des comités d’expertises des revues scientifiques que des instances de la recherche universitaire.

Il a formé de nombreux élèves qui occupent actuellement des postes de Professeurs et de Maîtres de conférences des Universités.

Autour de son dernier ouvrage : Et si l’effondrement avait déjà eu lieu : l’étrange défaite de nos croyances

L’auteur dresse le constat d’échec et d’impuissance de la civilisation industrielle, soulignant son impréparation pour relever les défis sanitaires, économiques, politiques et écologiques de l’époque contemporaine. Il examine comment refonder un modèle de société et penser l’avenir à partir de ces ruines.