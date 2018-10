Roméo et Juliette, opéra de Charles Gounod – 1ère partie

L’action se déroule à Vérone au 15ème siècle, au temps de la Renaissance.

Lors d’un bal donné par le Seigneur Capulet pour le 16ème anniversaire de sa fille Juliette, celle-ci fait connaissance de Roméo Montaigu qui a réussi à se glisser parmi les invités en profitant de l’incognito que lui procure son masque.

Malgré la haine farouche que se vouent leurs deux familles ennemies, Juliette et Roméo éprouvent une passion immédiate et réciproque. Ils se jurent un amour éternel et avec la complicité de Frère Laurent, décident de se donner rendez-vous le lendemain pour se marier dans le plus grand secret.

Ballade musicale – Allons à l’opéra, présenté par Marie-Thérèse Pfeiffer.