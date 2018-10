Roméo et Juliette, opéra de Charles Gounod – 2ème partie

Frère Laurent a célébré en secret le mariage de Juliette et Roméo, en espérant que cette union apportera la paix entre les deux maisons rivales.

Mais, à la suite d’une sérénade provocante chantée par Stephano, le page de Roméo, les provocations entre clans ne cessent pas, les duels s’enchaînent et Roméo tue Tybalt, cousin de Juliette ; les hostilités cessent à l’arrivée du Duc de Vérone ; Roméo est condamné à l’exil, mais Juliette pardonne évidemment l’acte à son bien-aimé.

Face au mariage forcé que son père a prévu pour elle, Juliette, toujours avec l’aide de Frère Laurent, décide d’avaler un puissant narcotique qui la plongera dans un profond sommeil et lui donnera les apparences de la mort.

Dans le tombeau des Capulet, Roméo, persuadé de la mort de son épouse s’empoisonne ; s’éveillant alors et voyant Roméo expirer, Juliette tire un poignard de son corsage et se donne la mort. Juliette et Roméo expirent en évoquant la clémence divine.

Ballade musicale – Allons à l’opéra, présenté par Marie-Thérèse Pfeiffer.