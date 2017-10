Rosemary Allan – Do Paris in Style!

For Tuesday 17th October, my guest is Rosemary Allan, International Award-Winning Style and Colour specialist based in Paris for the last 20 years. Originally from England, Rosemary is also the host of her own Bed & Breakfast perfectly situated for you discover or re-discover the range of delights that the city of lights has to offer. With her talent and keen eye for detail, visitors will make the most of their time in the capital and transform themselves into Stylish Parisiens!



Mardi 17 Octobre 2017 : je vous propose d’être enchanté avec mon invitée Rosemary Allan, une Anglaise en France depuis plus de 20 ans qui connaît Paris comme sa poche. Non seulement contente de gérer une maison d’hôte rue de Clichy, avec son entreprise B Wonderful, elle propose aussi des séances consultations pour vous aider à trouver votre style et les couleurs qui vous correspondent le mieux !! Et en plus elle vous livre ses astuces pour le meilleur shopping de Paris !