Les roses blanches Verchuren Amour amitié Y Duteil

Dans cette émission l’histoire de Les roses blanches qui a été interprétée pour la première fois par Berthe Sylva vers 1910, et d’Amour amitié, une chanson de Pierre Vassiliu, interprétée ici par Yves Duteil.

Et d’autres chansons, Jusqu’au bout du monde par Nino de Murcia, Baker Street par Gerry Rafferty, etc.

Et les airs d’accordéons non chantés, Chapeau les catherinettes par l’orchestre musette de Farez, Comme dans une rumba joué par l’orchestre musette de Capdeville, etc.

Une émission culturelle et anthologique avec Ignace enregistrée avec des chansons françaises et étrangères dansantes. Et participez direct au 01 34 12 12 22, le lundi entre 10 à 11h.

Présentation d’Ignace Rak.