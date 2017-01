Rossignol de mes amours Ritchy Sérénata Tino Rossi

Les histoires de Rossignol de mes amours par Ritchy, et de Que reste-il de nos amours par André Verchruren et son orchestre musette. Et aussi Sérénata par Tino Rossi etc. Et d’autres chansons accompagnées à l’accordéon La barraka Maurice Larchange et son orchestre musette, Le chanteur de Santa-Fé Jean Michel Guenichot et son orchestre musette etc.

Rediffusion de l’émission du 4 février 2016. Et participez en direct au 01 34 12 12 22 au téléphone le lundi entre 10 à 11 h

Présentation d’Ignace Rak.