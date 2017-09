Royaumont 2017, Festival sur la musique et la danse, un autre regard

Au cours de cette Ballade Musicale, deux invités interviennent :

François Naulot, qui, depuis avril 2017, a rejoint l’équipe de la Fondation Royaumont en qualité de directeur artistique du programme Voix et Unité scénique.

Musicien, altiste, François Naulot a fait ses études en Allemagne (classes d’alto, de musique de chambre, d’histoire de la musique et d’analyse).

La musique vocale à Royaumont se décline en un programme Voix et un programme Unité Scénique.

Le programme Voix propose des temps de résidence de création pour les artistes, des formations professionnelles, et l’organisation des concerts issus de ces temps de résidence dans le cadre du Festival de Royaumont ainsi que leur diffusion hors les murs en France, en Europe…

– Le programme Unité scénique est dédié à l’insertion professionnelle des jeunes chanteurs autour d’œuvres lyriques offrant un temps de formation important et une expérience artistique sur des scènes européennes (opéras, scènes nationales…).

L’abbaye aux enfants avec Marina Zinzius, directrice pole action de la Fondation Royaumont, qui a notamment en charge, lors de ce Festival, la musique et la danse qui se déclinent aussi en famille avec des visites, des spectacles et des ateliers spécialement pensés pour les enfants. Atelier innovant associant nature et musique contemporaine, visites contées dévoilant les secrets les mieux gardés de l’abbaye, ateliers ludiques à destination d’apprentis archéologues et de « danseurs-cosmonautes », concerts et spectacles adaptés aux plus jeunes…

Tous les week-ends, du 2 septembre au 8 octobre, profitez du Festival en famille grâce à des spectacles et des ateliers dédiés. C’est l’occasion de sensibiliser les plus petits (à partir de 3 ans) au patrimoine, à la nature, ainsi qu’à la création musicale et chorégraphique.

35 concerts et spectacles du 2 septembre au 8 octobre 2017 illustrent l’esprit de ce centre culturel de rencontres où les artistes prennent le temps de murir leur projet à l’abri des murs de l’abbaye.

Francis Maréchal, directeur général, indique dans son éditorial que ce festival fait la part belle aux révélations, en invitant pas moins de 50 jeunes lauréats de la fondation : chanteurs, pianistes, clavecinistes, compositeurs, danseurs et chorégraphes.

Préludes à l’après-midi, tables rondes, ateliers d’idées, expositions, ateliers pour le jeune public permettent de préparer ou d’accompagner ces rencontres. Toute l’équipe de Royaumont attend avec impatience votre visite dans une abbaye aux 1001 visages. François Naulot est l’invité de Ballade musicale et présente l’édition 2017 du festival et Marina Zinzius l’Abbaye aux enfants.

Pour information et réservation public au 01 30 35 58 00 ou sur royaumont.com.

Présenté par Bernard Ventre.