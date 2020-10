Rubrique Aéronautique & Marine : Le goéland, oiseau marin – Partie 1

Émission en 2 parties : Mardi 03 Novembre 2020 et Mardi 1er Décembre 2020 IdFM98 Radio Enghien fait une incursion en Bretagne et est au coeur du monde marin.

Notre invité : l’Association « Volée de Piafs » – Monsieur Didier Masci – Fondateur et dirigeant du Centre d’accueil de la faune sauvage dans le Morbihan à Languidic.

Rubrique Aéronautique & Marine – Présentation & réalisation Catherine Loubet

LE GOELAND – Partie 1



Le Goéland, cet oiseau majestueux, fier pourrait-on dire. Entre le ciel et la mer, par tous les temps il déploie ses grandes ailes et cherche sa nourriture.

Cet animal intrigue, et certains le surnomme « Jonathan Livingston le Goéland » d’après le roman du pilote avion Richard Bach. On le voit en mer et aussi de plus en plus dans les villes côtières, tantôt espiègle, impressionnant, sérieux, voleur, bruyant au milieu de la civilisation.

Comment vit il, quel est son comportement en famille, qu’évoquent ses cris différents, pourquoi est-il lui aussi en voie de disparition ?…

Voici une émission qui va nous éclairer sur cet oiseau mais également sur d’autres animaux et sur l’équilibre fragile de notre environnement dont la mer fait partie, véritable source de « Vie » qu’il faut protéger pour nous mêmes ainsi que pour la faune sauvage.

Nous sommes allés rencontrer l’Association « Volée de Piafs » dans le Morbihan qui sauve des animaux en détresse et Monsieur Didier Masci, fondateur du Centre, entouré de bénévoles dont il fait partie, nous a fait partager avec passion ces quelques instants qui nous sensibilisent sur la beauté mais aussi sur l’évidence de prendre soin de tout notre environnement.

A regarder voler le Goéland l’homme se met à rêver… n’oublions pas que l’avion prend exemple sur la morphologie de beaucoup d’oiseaux !

Contact – Association sauvegarde de la faune sauvage – Volée de Piafs – 56 Languidic – 06.08.98.42.36 – volee-de-piafs.fr