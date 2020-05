Rubrique de Nolwenn : Les secrets d’une bonne digestion

Je vais vous donner des astuces pour réguler votre tube digestif et vous révéler les secrets d’une bonne digestion. Je vais tout d’abord vous apporter des conseils alimentaires et je vais également vous proposer des postures de yoga à effectuer.

Sachez que la Médecine traditionnelle indienne, appelée ayurvéda est reconnue comme étant l’une des médecines les plus efficaces au monde.

L’ayurvéda soigne non seulement de nombreuses maladies, mais elle s’attarde davantage sur le fait de les prévenir et donc, de les éviter en ne se contentant pas de traiter les symptômes mais en recherchant systématiquement l’origine du problème, la cause de la maladie.

Signifiant « connaissance de la vie », l’ayurvéda est d’ailleurs tout particulièrement attentive à la bonne digestion et vise à réduire considérablement les problèmes digestifs, afin de bien nourrir le corps et d’éviter que les toxines n’aillent se loger dans l’organisme.

Conseil lecture : « Ma bible de l’ayurvéda » est publié aux éditions Leduc.