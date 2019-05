Ruggero Raimondi au Festival d’Auvers-sur-Oise

Ruggero Raimondi, l’un des plus grands barytons-basse de notre époque, est l’invité du Festival d’Auvers-sur-Oise qui a lieu cette année du 6 juin au 4 juillet 2019. Pendant deux jours, samedi 8 et dimanche 9 juin, Ruggero Raimondi sera au château de Méry-sur-Oise pour deux Masterclass d’opéra de Mozart: les Noces de Figaro et bien sûr Don Giovanni qu’il a chanté et joué environ 350 fois !

N’oublions pas que c’est en 1978 que Joseph Losey l’a mis en scène pour incarner ce personnage au cinéma, tout comme quelques années plus tard les réalisateurs Maurice Béjart, Alain Resnais et Jacques Otmezguine ont fait appel à lui pour interpréter un autre rôle que celui de chanteur.

La carrière de Ruggero Raimondi est immense. Il a fait sien tous les grands rôles du répertoire de baryton-basse, de Scarpia dans Tosca de Puccini à Boris de Boris Godounov de Moussorgski en passant par Iago de l’Otello de Verdi, Philippe II de Don Carlo également de Verdi, Méphistophélès de La Damnation de Faust d’Hector Berlioz, le rôle-titre de Don Quichotte de Massenet, Don Profondo du Voyage à Reims de Rossini, Escamillo de Carmen de Georges Bizet, etc … etc …

La rencontre au château de Méry-sur-Oise avec Ruggero Raimondi est donc un véritable privilège, aussi bien pour les jeunes chanteurs sélectionnés qui pourront participer à ces Masterclass que pour les fans d’opéra qui en bénéficieront.

Pour tous renseignements : 01 30 36 77 77 ou sur le site du festival d’Auvers-sur-Oise.

Présenté par Marie-Thérèse Pfeiffer.