Saint-Gratien au Fil du Temps : une souscription

L’association ASGVO, Aimons Saint-Gratien en Val-d’Oise, qui réunit des personnes attachées à l’histoire et au patrimoine de Saint-Gratien, s’apprête à publier un ouvrage sur Saint-Gratien qui raconte chronologiquement l’histoire du territoire de la commune au fil des siècles.

Elle vient de lancer un bon de souscription pour le préachat de ce livre.

Avec 260 pages et plus de 400 illustrations Saint-Gratien au fil du temps nous invite à redécouvrir une ville riche de ses personnages les plus illustres ou tombés dans l’oubli, et de ses monuments classés qui font la richesse du patrimoine local.

Grâce au travail de mémoire des membres de l’Association AGSVO, l’auteur, François Paget, a découvert plusieurs aspects inconnus du passé de Saint-Gratien, telle la présence possible d’un château médiéval. Depuis longtemps passionné de la photo naturaliste et de l’histoire locale, il s’attache à faire revivre la grande et la petite histoire de la commune.

François Paget, Président de l’Association Aimons Saint-Gratien en Val-d’Oise est l’invité de l’émission Le Patrimoine, notre Histoire dans le cadre de la série Entre chien et loup diffusée du lundi au vendredi.

Pour participer à la souscription du livre, Saint-Gratien au fil du temps, il suffit de contacter ASGVO par mail : asgvo@wanadoo.fr

Le Patrimoine, notre histoire, présenté par Bernard Ventre.