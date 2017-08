Est-ce que tu le sais Dick Rivers Les chats sauvages – La belle abeille Bourvil

Une émission culturelle et anthologique présentée par Ignace et enregistrée avec des chansons françaises, dont les histoires de la naissance et da la vie Joueur de blues de Claude Nougaro interprété par Léo Basel en 1981, Est-ce que tu le sais par Dick Rivers avec les Chats Sauvages en 1961, date du premier enregistrement.

Et aussi à l’accordéon La mer est mon amie, 2013 par l’orchestre musette de Pierre André, Marin Congo en langue régionale, 2014 par Sylvie Pullès, etc.

Et participez en direct au 01 34 12 12 22, le lundi entre 10 à 11h.

Présentation d’Ignace Rak.