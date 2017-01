La samba Bernard Lavilliers Le chou chou de mes rêves Danyel Dorgère

Toujours une émission avec des chansons connues et moins connues ou peu diffusées. Ecoutez l’histoire de la chanson La samba par Bernard Lavilliers et celle Travailler c’est trop dur par Joshua d’Arche. Et d’autres chansons comme Blue du dentiste par Henri Salvador, etc.

Et des chansons accompagnées à l’accordéon Cœur de guinguette interprétée par Dora accompagnée de l’orchestre de Marcel Azzola, Le chou chou de mes rêves par l’orchestre de Danyel Dorgère, etc.

Une émission culturelle et anthologique présentée par Ignace et enregistrée parmi des chansons françaises de 1900 aux années 2000. Et participez en direct au 01 34 12 12 22 le lundi entre 10 et 11h.

Présentation d’Ignace Rak.