Sans toi ma mie Adamo – Hello le soleil brille N. Croisille

Toujours une guinguette de danses avec des chansons françaises et étrangères, et des airs d’accordéons non-chantés. Vous trouverez les histoires de Souvenirs souvenirs, interprété par Martial et son accordéon, Hello le soleil brille par la chanteuse Nicole Croisille.

Les chansons Sans toi ma mie par Adamo, etc. Et les airs d’accordéons Souvenez-vous mama par l’orchestre musette de Michel Pruvot, Auvergne et Bretagne par l’orchestre musette de Danyel Dorgère, etc.

Une émission culturelle et anthologique avec Ignace et enregistrée avec des chansons françaises et étrangères dansantes. Une émission du 20 avril 2016. Participez en direct au 01 34 12 12 22, le lundi entre 10 et 11h.

Présentation d’Ignace Rak.