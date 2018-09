Satsang avec Roger Castillo

Roger Castillo, enseignant spirituel australien qui voyage à travers le monde et partage des réalisations et pointeurs concernant la nature illusoire sous-jacente de la vie et du Soi.

Il parle de sa propre et directe expérience (Satsang).

En termes pratiques, il est question d’une façon d’être dans le présent qui est naturelle et qui mène à une paix d’esprit continue dans la vie quotidienne.