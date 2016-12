Saveurs et traditions pour les Fêtes

Vous saurez tout sur le Champagne, faible en calories, partenaire idéal de l’apéritif et du dessert, comment le choisir, le servir, ses effets sur la santé, avec Philippe Talbot, œnologue. Avec modération bien sûr !

L’origine du Kir et sa composition souvent méconnue, boisson originaire de Bourgogne qui doit son nom au célèbre chanoine, ancien maire de Dijon, avec Jean-Luc Roblin.

En France, le pain d’épices le plus renommé pour sa finesse est celui de Dijon, pouvait-on lire dans la Grande Encyclopédie du XIXème siècle. Le véritable pain d’épices de Dijon, autrefois appelé pavé de santé, sans beurre ni lait, issu d’une très ancienne tradition remontant aux Ducs de Bourgogne et en particulier à Marguerite de Flandres venue épouser Philippe Le Hardi.

A cette époque, la capitale de la Bourgogne comptait jusqu’à 12 fabriques de pain d’épices…Il n’y a pas que la moutarde à Dijon ! Avec la responsable d’une des boutiques. Plus d’informations sur la Rose de Vergy et Mulot & Petitjean.

Un Noël gourmand sans gluten, c’est possible pour ceux qui ont la maladie coeliaque et qui ne peuvent pas consommer de farine de blé et dérivés, avec des toasts à faire avec les pains Genius aux raisins de Corinthe et épices dont la cannelle par exemple.

Idées de recettes qu’on doit à une maman anglaise qui souhaitait offrir à son fils diagnostiqué intolérant au gluten, la saveur authentique d’un pain frais et des goûters savoureux. Produits certifiés par l’AFDIAG, l’Association Française des Intolérants au gluten.

Présentée par Marie-Françoise Souchet.