Se faire masser dans le noir

Se faire masser dans l’obscurité totale par des personnes malvoyantes ou aveugles est une expérience unique à vivre, pleine d’émotions.

Au Spa dans le Noir comme dans tout Institut de beauté, on peut recevoir une gamme de massages bien-être et de relaxation, des soins du visage et du corps, des soins minceur (Cellu M6 LPG), à l’unité, adaptés à vos besoins, ou en Rituels (formules complètes précédées d’un passage au hammam puis gommage) et s’abandonner aux mains expertes en se recentrant sur soi.

Vous serez surpris de l’approche sensorielle particulière empreinte de douceur et de grande compétence des masseurs et masseuses diplômés d’Etat, et heureux d’exercer un métier qu’ils aiment : donner du bien-être aux autres. Il est possible aussi d’y suivre des cours.

Cabines solo ou en duo pour partager cette évasion des sens à deux. Pour la Saint-Valentin : offre spéciale « Je t’aime » avec hammam, gommage, massage suivi d’une dégustation sucrée dans le noir.

Et pour prolonger ce moment de zénitude, un repas au Restaurant dans le Noir situé à proximité (entrée + plat + dessert) achèvera cette découverte hors du temps.

Même si la tradition des masseurs aveugles réputés pour leur sens du toucher exceptionnel, existe depuis des siècles en Chine, elle a longtemps été ignorée par les Centres de bien-être occidentaux. En France il existe aujourd’hui deux Spas dans le Noir, l’un à Paris et l’autre à Bordeaux.

Ce concept vous sera développé par leur fondateur Didier Roche, aveugle lui-même suite à un accident dans l’enfance, et sa spa manager Sofia.

Présenté par Marie-Françoise Souchet