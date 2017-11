Sébastien Fournier, une voix fascinante de contre-ténor

Sébastien Fournier chante dès son plus jeune âge dans la maîtrise de la Cathédrale de Lyon où il découvre la voix fascinante de contre-ténor. En 2004, il crée l’ensemble baroque Sprezzatura qui oriente ses projets artistiques autour du dialogue : une conversation intime entre la voix, les arts, les personnes et les cultures, L’ensemble Sprezzatura a pour vocation de faire découvrir au public les musiques du monde et particulièrement les musiques anciennes et baroques.

Pour Sébastien Fournier, c’est d’abord la musique qui permet de mettre en lien les différents états de l’âme, de communiquer dans un langage universel grâce à son caractère immatériel. La musique, dit-il, s’introduit et se diffuse en chacun de nous comme un virus, venant alimenter notre énergie vitale, indispensable au bien-être de chacun.

Sébastien Fournier, invité de IDFM Radio Enghien, évoque dans cette Balade musicale un projet naît de la rencontre des timbres de la voix, de la viole de gambe et de Cristal Baschet soulignés par le théorbe et la percussion. Ce projet s’intitule :Le dialogue des cultures, Féérie et monde merveilleux, avec l’ensemble baroque et Cristal Baschet.

Au cours de l’émission, Sébastien Fournier nous dresse les prochaines prestations de l’Ensemble Sprezzatura dont il assure la direction et ne manque pas la diffusion d’airs du Salvé Régina de Pergolèse, du Stabat Mater de Vivaldi, et d’autres compositeurs célèbres comme Haendel et Purcell.

Présenté par Bernard Ventre.