Gabriel Alexander, écrivain d’une nature sensible et timide, il a traversé des moments existentiels douloureux, pour enfin trouver sa voie, créer sa propre entreprise, et surtout, commencer à vivre pleinement sa vie avec joie et enthousiasme.

L’environnement et la condition animale, causes primordiales pour lui, l’ont poussé à inventer et à breveter un système antipollution pour pétroliers naufragés.

Il a décidé d’écrire afin de partager son histoire et montrer qu’il n existe pas de situation désespérée.

Seconde chance, Une histoire vraie qui a déjà bouleversé des milliers de lecteurs : Ce roman, en plus d’être un poignant témoignage, est avant tout un hymne à la vie.

Un hymne en ce qu’il y a de plus beau, de plus noble, en la confiance en soi, en l’autre…