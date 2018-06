Sécurité en entreprise et à domicile, contrôle des réseaux électriques et prévention, Pensez-y !

Sécurité en entreprise et à domicile, contrôle des réseaux électriques et prévention contre le feu pour la sécurité de tous,

Pensez-y !

Jean Frédéric Laget, membre de l’association Dynactive anime le Bar de l’économie avec Francois Xavier Mondésir, président d’Elecsir, organisme de contrôle et de vérification d’installations électriques et Yacine Khalfi, président d’Inov Prévention, organisme de formation en risque professionnel et fabricant d’un kit anti-feu et d’un kit de protection individuelle pour nos entreprises, nos maisons et nos voitures.