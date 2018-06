Une sélection d’anciens et nouveaux enregistrements

Au programme de cette ballade musicale, la pianiste Véronique Bonnecaze dont le répertoire de prédilection tourne autour des œuvres de Chopin, Liszt, Scarlatti et Debussy.

Ses enregistrements de Chopin, Liszt et Schumann ont été salués par la crique et, en 2017, son dernier album live a obtenu la récompense Maestro de Pianiste Magazine.

Le 2 et 3 juin dernier, Véronique Bonnecaze a été invitée par Jean-François Mazelier, président de l’association pianomasterclub pour participer à la 2ème cession 2018 Master-classe de piano d’Enghien-les-Bains qui se déroulait à l’Auditorium de Musique et de Danse.

Samedi 2 juin, Véronique Bonnecaze donnait un récital où elle interprétait le 1er livre de Préludes de Debussy et le Carnaval op. 9 de Schumann ; en bis le scherzo n° 2 de Chopin, éblouissant.

Cette ballade musicale se poursuit avec un CD enregistré par Little Tribecca en 2017 et l’ensemble les Accents fondé par Thibault Noally qui s’attache à défendre les répertoires vocaux des 17ème et 18ème siècles. Son 3ème opus fait entendre des extraits inédits d’oratorios qui nous réservent de grands airs, où spiritualité et passion humaines s’entremêlent.

Toujours enregistré par Little Tribecca en 2017, l’intégrale des quatuors à cordes de Charles Gounod, à l’occasion du bicentenaire de sa naissance avec le quatuor Cambini-Paris ; un disque d’une beauté envoûtante.

Enregistré sous le label Indesens-Calliope en 2015, l’ensemble Il delirio fantastico présente son album consacré aux concerti da Camera d’Antonio Vivaldi, véritables bijoux de la production vivaldienne.

L’émission se termine avec le pianiste Laurent Cabasso, invité par Jean-François Mazelier, qui donne un récital Chopin le 30 juin à 19 h.30 à l’Auditorium de l’École de Musique et de Danse d’Enghien-les-Bains. Son dernier enregistrement paru chez Naïve consacré aux Variations Diabelli de Beethoven et à la Wanderer-Fantaisie de Schubert est salué unanimement par la presse.

Présenté par Bernard Ventre.