Six millions de personnes ont les reins malades et l’ignorent. Lorsqu’elles s’en rendent compte, il est souvent trop tard. Pourtant, en s’informant sur ces pathologies et les risques qui y sont associés et en se faisant dépister, il est possible de retarder, voire d’éviter ces maladies très lourdes.

Pour la 15ème année consécutive, France Rein organise du 7 au 14 mars 2020 la Semaine Nationale du Rein. Des stands d’informations et des lieux de dépistage gratuit seront ouverts partout en France.

francerein.org

semainedurein.fr