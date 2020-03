Pour sa 4e édition, du 3 au 8 février 2020, la SOP a une saveur particulière : 2020 est une année olympique et paralympique !

La Semaine Olympique et Paralympique (SOP), c’est une semaine organisée chaque année dans le but de promouvoir la pratique sportive chez les jeunes, en mobilisant la communauté éducative autour des valeurs citoyennes et sportives, que l’on retrouve dans l’olympisme et la paralympisme.

Cette semaine concerne les professeurs, élèves et étudiants de la maternelle à l’université, parents d’élèves, athlètes, en collaboration avec les associations, les fédérations sportives et les collectivités territoriales.