Sergueï, dessinateur de presse, musicien, chanteur, un homme exceptionnel

Il a conservé de sa jeunesse à Buenos Aires une couleur typiquement sud-américaine dans la voix, et un imaginaire habité par des figures baroques que l’on retrouve chez Borges, Cortazar ou Garcia Marquez, mais à cela s’ajoute chez Sergueï un art, reconnaissable entre mille, de la transcription de la réalité du monde dans des dessins de presse.

Cela ne lui suffit pas, il est aussi compositeur, auteur et interprète de ses propres chansons, des tangos qui racontent des histoires d’amour drôles et sensibles, mais comme cela ne lui suffit pas, il est aussi romancier.

Dessinateur précoce, il travaille dès 14 ans pour la presse argentine. Depuis plus de 30 ans, amoureux de la France, il est installé à Paris où il produit plusieurs fois par semaine un dessin éditorial pour le journal Le Monde.

Ses dessins ne sont jamais neutres, jamais descriptifs. Avec un trait d’une extraordinaire simplicité, le plus souvent sans paroles, ils révèlent la complexité des situations internationales, les rapports de domination, les enjeux de pouvoir, les ambiguïtés des politiques, avec une tendresse inquiète et sincère pour les petits.

Avec Philippine Cruz, fondatrice des éditions Herodios, Sergueï publie cet automne un véritable livre d’art qui réunit plus de 300 dessins parus dans Le Monde ces dernières années, intitulé Le tango du dessinateur.

Ce livre n’est pas un album de dessins de presse, c’est aussi une sorte de grande nouvelle fantastique où est mis en scène le dessinateur lui-même.

Outre son contenu percutant, une magnifique mise en page, de très beaux aplats de couleurs, une finition soignée en font un livre intemporel qu’on pourra ouvrir dans 30 ans sans qu’il ait pris une ride!

Dans l’entretien qu’il m’a accordé, et dans l’émission Entre chien et loup, il évoque sa jeunesse en Argentine, son travail d’éditorialiste lucide, il nous livre ses analyses sur l’état du monde, il parle de ses passions pour son travail, et bien sûr pour la musique.

Les pauses musicales avec ses tangos chantés en français ou en espagnol offrent des moments d’humour et de sensibilité qui sont l’essence même de cet artiste qu’est Sergueï!

Claude Lévy, décembre 2020.

Le tango du dessinateur, éditions Herodios, 300 pages, 29 euros CD Falistanie, 13 chansons, CD L’Archipel des cœurs brisés, 14 chansons.