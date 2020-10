S’éveiller ensemble par des soins collectifs

Ivan Skybyk, ancien ingénieur et chef d’entreprise aujourd’hui devenu guérisseur et conférencier, à la suite de deux expériences d’expansion de conscience qui ont transformé sa vie.

Il a décidé de créer une chaîne sur la santé, l’énergie et la spiritualité pour partager son savoir, ses découvertes et ses expérimentations dans ces domaines, dans le but de contribuer à l’éveil des consciences dans ce monde.

Il donne entre autres, et de manière gratuite et hebdomadaire, des soins collectifs d’éveil, destinés à tous ceux qui le souhaitent.