José Rodrigès Dos Santos, journaliste, reporter de guerre, un des plus grands auteurs européens de thrillers, connu en France avec La Formule de Dieu.

Autour de son ouvrage : Signe de vie, sommes-nous vraiment seuls dans l’univers ? Ce que la science a découvert. Avec Signe de vie, son dernier roman il signe le 7e volet de la saga : Tomás Noronha, traduite en 18 langues.

Un observatoire astronomique capte une émission étrange venue de l’espace sur la fréquence de 1.42 GHz.

Un signe de vie. Le gouvernement américain et l’ONU en sont immédiatement informés. Un objet se dirige vers la terre.

La NASA prépare d’urgence une mission spéciale internationale pour aller à la rencontre du vaisseau inconnu. Tomás Noronha, le célèbre cryptanalyste, est recruté pour faire partie de l’équipe d’astronautes.

Ainsi commence une histoire à couper le souffle qui nous entraîne au cœur du plus grand mystère de l’univers.

Avec Signe de vie, J.R. dos Santos revient à son domaine de prédilection : la science. Après La Formule de Dieu, il démontre à nouveau son extraordinaire capacité à disséquer un sujet difficile et exigeant pour le rendre accessible à tous et rétablir la vérité simple et incontestable.

Si les scientifiques et les gouvernements pensent que le grand public n’est pas prêt à entendre ce qu’ils savent vraiment sur la vie extra-terrestre, Dos Santos a décidé de nous l’expliquer à travers un thriller saisissant.