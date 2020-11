« Sois l’amour que tu veux voir dans le monde », avec Sofia Stril-Rever

Transformer le monde, un peu patraque…, il faut bien le dire, vivre mieux sur une planète menacée, vivre mieux avec les autres, trouver plus de justice, plus d’équité, ne pas précipiter la terre dans le gouffre que nous ne percevons pas toujours, est-ce que cela est vraiment à notre portée? Qu’est-ce qui fait notre souffrance? Que pourrait être le bonheur sur terre, et comment y parvenir, chacun dans son environnement?

La peur du manque et la frustration de ne se sentir pas assez aimé, sont des sources de souffrance pour nous, dans une société où les individus sont séparés les uns des autres, et n’ont pas toujours le sens du retour à l’intériorité.

Sofia Stril-Rever a rencontré le Dalaï Lama il y a trente ans, elle en est sa biographe, ils ont écrit plusieurs ouvrages ensemble, elle connaît le sanskrit et les traditions tibétaines, et pratique la méditation depuis de très nombreuses années.

Elle a également été très proche de Sœur Emmanuelle, et a travaillé avec elle auprès des zabbalin, les chiffonniers du Caire.

Dans son dernier ouvrage, L’urgence d’aimer, elle délivre avec une très grande générosité, un ensemble de réflexions sur le monde et sur la façon dont chacun de nous peut le faire évoluer.

L’unicité de tous les êtres sur la Terre, l’énergie du vivant qui ne s’arrête pas à nos individualités mais qui trouve sa source dans l’infinité de tout l’existant, l’interdépendance entre tous les éléments de ce grand puzzle est en soi une méditation.

Une convergence apparaît dans cet ouvrage entre les neurosciences, la physique quantique, et par sa grande connaissance des traditions Sofia Stril-Rever fait la synthèse de ceci dans une langue claire, et une initiation à la médit-action.

Méditer et agir, pas l’un sans l’autre. Notre entretien reprend ces grandes questions, et on perçoit parfaitement l’intensité de ses engagements, sa tempérance, sa sérénité, son amour qui n’a rien à voir avec un prêche ni une croyance religieuse mais constitue une véritable philosophie de vie, du bonheur de vivre.

Ouvrages co-signés avec le Dalaï Lama : Nouvelle réalité, l’âge de la responsabilité universelle, éd. Les Arènes, 2016; Faites la révolution, Ed. Massot, 2019. Sous sa signature Sofia Stril-Rever, L’urgence d’aimer, Ed. Massot, 2020.

Claude Lévy, novembre 2020.