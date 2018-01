Solenn Le Trividic, soprano lyrique à Enghien le 6 avril

IDFM radio Enghien organise du 6 au 8 avril 2018 son 2ème Festival Ballade Musicale sous la direction artistique de Tristan Pfaff, pianiste-concertiste de renommée internationale.

Au programme 3 concerts à l’Église Saint-Joseph et une conférence sur Chopin, George Sand/Enghien à l’auditorium de l’école de musique d’Enghien-Les-Bains.

Vendredi 6 avril, à 20h, l’Orchestre du Palais sous la direction de Nicolas Ledermann se produira dans des oeuvres de Gluck, Mozart et Vivaldi..

Solenn Le Trividic, soprano lyrique non seulement participe à ce concert aux côtés du violoncelliste Dimitri Maslennikov mais accorde le 18 janvier à l’émission Ballade Musicale sur IDFM Radio Enghien, un long entretien pour nous évoquer sa carrière où son répertoire de prédilection est l’opéra.

Interprète férue de lieder et de mélodies, elle donne régulièrement des récitals autour de compositeurs tels Schumann, Brahms, Wolf, Debussy, Ravel et Poulenc. En 2016, elle a chanté avec le ténor Yann Beuron et le pianiste Jeff Cohen lors d’un récital autour de Poulenc.

Solenn aime aussi la musique contemporaine et a d’ailleurs participé à plusieurs créations dont une de Vincent Carinola au Festival Musica de Strasbourg sous la direction de Fabrice Pierre. Elle s’est produite en France, à Bruxelles, à Hambourg et au Japon. Elle a chanté Micaëla lors du 70ème Concours International des Jeunes Chefs d’Orchestre à Besançon en septembre 2017.

Ne manquez pas du 6 au 8 avril, la 2ème édition du Festival Ballade musicale organisé par IDFM Radio Enghien. Pour tout renseignement et réservation : Christian Bailly au 06 10 17 10 89

Présenté par Bernard Ventre.