Solenne Païdassi, violoniste – son dernier album

La violoniste Solenne Païdassi, qui a remporté le Concours Long-Thibaud en 2010, poursuit une belle carrière en France et à l’International, et a pris ses fonctions de violon solo à l’Orchestre national de Belgique en septembre 2018.

Après un opus consacré à Stravinsky et Szymanowski avec le pianiste Frédéric Vaysse-Knitter qui a reçu un très bel accueil auprès de la critique et du public, Solenne Païdassi présente son nouveau double album dédié à l’intégrale des Sonates et Partitas pour violon seul de Jean-Sébastien Bach publié par le label IndéSENS.

Présenté par Christophe Gravereaux.