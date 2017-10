La sortie de trois nouveaux albums

IDFM Radio Enghien et l’émission Ballade musicale vous proposent en avant-première la sorte de trois nouveaux albums.

1. L’album Besame Mucho que l’Ensemble Contraste vient de réaliser avec l’orchestre philharmonique Royal de Liège. Pour l’Ensemble Contraste, la passion du tango n’est plus à dire. Le projet Besame Mucho fût l’occasion d’une approche renouvelée du genre par la dimension symphonique.

C’est en effet avec le concours de l’orchestre philharmonique de Liège que l’enregistrement a été réalisé sous la direction de Yohan Farjot qui a construit l’arrangement de pages de Carlos Gardel, d’Astor Piazzola, de Consuelo Velasquez auteur de l’immortel Besame Mucho que nous interprète la chanteuse Noëmi Waysfeld accompagnée de l’ensemble Contraste.

2. Un magnifique coffret que celui du compositeur Yohann Jacob Froberger intitulé Méditation dont les pièces sont interprétées par le claveciniste Julien Wolf. Froberger (1616 – 1667) grande figure de son temps laisse une œuvre nourrie des divers styles assimilés au cours de nombreux voyages. Il fût surnommé le Chopin du clavecin.

Le claveciniste Julien Wolf lui consacre un album complet et met l’accent sur des pièces majeures inspirées d’épisodes sombres de l’existence de Froberger. Elles ne s’expriment que mieux sur le clavecin choisi par l’interprète : un superbe instrument réalisé en 2009 par Jean-Luc Wolfs, Dachy, copie du Ruckers de 1624 conservé au musée Unterlinden à Colmar.

3. Enregistré en juillet 2016 à l’Auditorium du CRD d’Aulnay-sous-Bois et distribué par Quintessence, Jeux à la française est un disque où Armance Quero au violoncelle et Joseph Birnbaum au piano y interprètent des oeuvres de Louis Vierne, Charles-Marie Widor, Claude Debussy et Thiery Escaich.

Avec cet enregistrement les deux artistes nous invitent à un voyage dans le temps et nous font partager leur attirance pour le répertoire français des 19ème et 20ème siècle. Faut-il préciser que Armance Quéro est lauréate de nombreux prix tandis que Joseph Birnbaum vient juste en 2017 d’obtenir son prix de piano au Conservatoire National Supérieur et de Danse de Paris.

Présenté par Bernard Ventre.